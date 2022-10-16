Madenci babasının fotoğrafını gösterdi. Yürek yakan kare

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

MADEN ŞEHİDİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Yasin Çelik’in (22) sosyal medyada yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı. Çelik’in “Seviyoruz işimizi Allah sağ salim çalışmak nasip etsin kazasız belasız” gibi paylaşımlarının yanında "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı dikkat çekti.

Çelik için Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelik’in yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktaş, Çelik ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken, anne Habibe Çelik’in “Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum” feryadı yürekleri dağladı.

Baba Ömer Çelik çok üzgün olduğunu, oğlunun vefat haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi.

22 yaşındaki Yasin Çelik’in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

GÜRDAL SERENLİ'NİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Gürdal Serenli için düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Gürdal evladımızı da maden şehidi olarak Hakka uğurluyoruz. Rabbim tüm ailesine sabırlar lütfetsin. Rabbim liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında sevgili habibine komşu eylesin" dedi.

"Birliğimizi beraberliğimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim" diye devam eden Erdoğan, "İşte dünya bu. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek asla bunlar bizde olmamalı. Bir Müslüman bu noktada bütün hassasiyetini ortaya koymalı" ifadelerini kullandı.

MADEN ŞEHİDİNİN ANNESİNİN VE KIZ KARDEŞİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman’ın babası Rıfat Kahraman taziyeleri kabul ederken anne Sebahat Kahraman'ın oğlunun tabutuna sarılarak, "Kim annem diyecek bana" feryadı yürekleri dağladı. Kahraman'ın kız kardeşi ise ağabeyinin madenci baretini takarak tabut başında beklerken kız arkadaşı da, "Nasıl beni bıraktın Serhat" diyerek gözyaşı döktü.

Kahraman'ın naaşı ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığına defnedildi.

KARDEŞİM "GAZ KAÇAĞI VAR" DİYE UYARMIŞTI

Faciada hayatını kaybeden işçiler Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli'nin cenaze töreni için Makaracı Köyü'ne giden Erdoğan'ın madenci yakını ile diyaloğu dün gündem olmuştu.

Canlı yayında kameralara yansıyan anlarda, bir madenci yakını "Kardeşim 10 gün önce 'burada gaz kaçağı var bizi patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?" sorusunu sordu.

Bu soruya doğrudan cevap vermeyen Erdoğan, kalabalığa "cümleten başınız sağ olsun, Rabbim sabırlar versin" demekle yetinmişti.

ASKERE GİTMEYE HAZIRLANIRKEN MADENCİ OLDU, PATLAMADA ŞEHİT DÜŞTÜ

Maden işçisi Rahman Özçelik toprağa verildi. Babaannesi askere gitmeye hazırlanırken kurada adı çıkınca madenci olan torununu anlattı.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde yaşayan 23 yaşındaki Rahman Özçelik, 2019 yılında askere gitmeye hazırlanırken maden ocağına işçi alımı için kura çekimine başvurdu. Kurada adı çıkınca Amasra’daki maden ocağında mesaiye başlayan Özçelik, patlamada hayatını kaybetti. Özçelik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Babaannesi Gülizar Özçelik, “Askerliği parayla yapacağını söyledi. Kendi gitmek istemedi. Madenci olmak istiyordu. Kendi isteğiyle madenci oldu. 2019’da kura çekiminde kendi isteğiyle girmişti. Biz burada birlikte oturuyoruz. Haberi dün aldık. Telefon geldi. Ocakta grizu patlamış deyince millet hep koştu. Olayı öyle haber aldık. Daha yaşı genç, 23 yaşındaydı.” diye konuştu.