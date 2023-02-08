﻿Maden işçileri deprem bölgesinde

4- TTK Genel Müdürlüğü de maden işçilerinin bölgeye sevki ve teknik personel ile ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için büyük özveride bulunuyor. Şu ana kadar 1801 maden işçisi deprem bölgelerinde ki arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.