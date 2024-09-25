Madenciler Derneği: Her 100 ağaçtan sadece 1’i madenler için kesiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Madenciler Derneği: Her 100 ağaçtan sadece 1’i madenler için kesiliyor

Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, her 100 ağaçtan 1'inin madenler için kesildiğini ifade etti. Sırf Kaz Dağları'nda ise TEMA'ya göre 195 bin ağaç kesildi.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması sonrası, basın mensuplarına Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

RUHSAT GÜVENCESİ

Yılmaz açıklamasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bizim sorunumuz yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda devletimizin çekinik kalması, bu durum sadece altın madeni için geçerli değil, mermer, krom ve kömür için de geçerli. Türkiye'nin madencilikte jeopolitik potansiyeli ve iyi eğitilmiş insan gücü var. Ancak yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda devletin ruhsat sahibi şirketlere 'ruhsat güvencesi' sunmasını bekliyoruz.

HER 100 AĞAÇTAN 1’İ MADENCİLİK İÇİN KESİLİYOR

Madencilikte sahip olduğumuz değeri gün yüzüne çıkarmaya çalıştığımızda yatırımcılar çevre ile ilgili endişelerden dolayı vatan haini gibi görülüyor. Halbuki kesilen her 100 ağaçtan sadece biri madencilik için kesiliyor. Devletin verdiği izinlerin arkasında durması lazım, o da bizim tam da tabirimizle 'ruhsat güvencesi'."

TEMA’YA GÖRE, 195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Sırf Kaz Dağları’nda ise Çevresel Etki Derlendirme (ÇED) raporuna göre 45.650, Orman Genel Müdürlüğü’ne göre (OGM) 13.400, TEMA’ya göre 195.000 ağaç kesildiği ifade ediliyor.

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