Maden'e hayır toplantısında AKP ile CHP'li başkanlar birbirine girdi

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Maden'e hayır toplantısında AKP ile CHP'li başkanlar birbirine girdi

15 Temmuz Parkı’nda dün akşam gerçekleşen "maden’e hayır’" toplantısında AKP Aybastı ilçe başkanı Kamil Yediyıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Aybastı ilçe başkanı Yüksel Kartal'ın konuştuğu esnada elinden mikrofonu alınca kısa süreli arbede yaşandı.

Murat Yılmaz / ORDU / YENİÇAĞ

15 Temmuz Parkı’nda dün akşam ‘maden’e hayır’ toplantısı yapıldı. Toplantıya vatandaşlar ve parti üyeleri katılırken konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Aybastı ilçe başkanı Yüksel Kartal’a gelince ortalık karıştı.

Kartal, yaptığı konuşmada Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Hilmi Güler’in maden yapılması konusunda bilgisi olduğunu aksi bir durumun “inandırıcı” olmadığını söyleyince toplantıya katılan AKP’liler Kartal’a tepki gösterdi.

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"HALKIN ÇIKARI İÇİN HALKI SAVUNACAĞIM"

Kartal, kendisine Özür dilemesini ve siyaset yapmaması gerektiğini söyleyen AKP’lilere, ”Biz siyasetçiyiz. Ben siyaset yaparım. Halkın çıkarı için halkı savunacağım” sözlerini sarf etti.

Güler’in bu sözlerinin ardından AKP Aybastı ilçe başkanı Kamil Yediyıldız, kürsüye gelerek CHP Aybastı ilçe başkanı Yüksel Kartal’ın elindeki mikrofonu aldı.

Yaşanan olay sonrası AKP’liler ile CHP’liler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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