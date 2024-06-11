Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı

TMO tarafından açıklanan ekmeklik buğday fiyatlarına değinen Emir, alım fiyatının desteklerle beraber 11 liraya geldiğini belirterek, geçen yılki alım fiyatının ise 8,25 lira olduğunu hatırlattı. Emir, yapılan artışın sadece yüzde 12 olduğunu belirterek, “Peki, bu arada enflasyon ne kadardı; yüzde 75. Mazot ne kadar arttı diye baktık; 21,5 liradan 39,28'e gelmiş, iki katına çıkmış. Gübre fiyatlarını hiç söylemiyorum. Bu namertliktir, vicdansızlıktır, çiftçiyi kaderine terk etmektir” diye konuştu.