Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı

Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan 100 milyon lira değerindeki 5 liralık madeni paralardaki detay tartışma konusu oldu. Söz konusu detaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tepki gösterdi.

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Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı 1

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 5 TL'lik madeni paraların üzerinde yer alan Atatürk rölyefinden sonra şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' logosu tartışma konusu oldu.

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Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı 2

"AKP ÇİFTÇİYİ KADERİNE TERK ETTİ"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP'li Murat Emir, AKP iktidarının tarımı unuttuğunu, çiftçiyi kaderine terk ettiğini ve üretimi önemsemediğinin belirtti.

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Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı 3

TMO tarafından açıklanan ekmeklik buğday fiyatlarına değinen Emir, alım fiyatının desteklerle beraber 11 liraya geldiğini belirterek, geçen yılki alım fiyatının ise 8,25 lira olduğunu hatırlattı. Emir, yapılan artışın sadece yüzde 12 olduğunu belirterek, “Peki, bu arada enflasyon ne kadardı; yüzde 75. Mazot ne kadar arttı diye baktık; 21,5 liradan 39,28'e gelmiş, iki katına çıkmış. Gübre fiyatlarını hiç söylemiyorum. Bu namertliktir, vicdansızlıktır, çiftçiyi kaderine terk etmektir” diye konuştu.

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Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı 4

"TÜRKİYE'NİN PARASI, SİZİN AKP REKLAMI YAPACAĞINIZ BİR ALAN MI?"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan madeni 5 liralık madeni paralara da değinen Emir, paralarda 'Türkiye Yüzyılı' logosunun yer almasına tepki göstererek, "Siz hangi hakla Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına, 'Türkiye Yüzyılı' amblemi basıyorsunuz. Bu ülke sizin babanızın malı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, AKP'nin yan kuruluşu mu? Türkiye'nin parası, sizin AKP reklamı yapacağınız bir alan mı?” diyerek duruma tepki gösterdi.

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Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı 5

Emir, konuşmasının devamında, AKP için çok heveslilerse, matbaaya parasını verip, kendi paralarını bastırıp, istedikleri kadar satabileceklerini ifade etti.

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Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı 6

Emir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na talimat verip, kendi sloganlarını para üzerine basmanın hadsizlik ve bir iktidarın asla aklından geçirmemesi gereken bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

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