Madeni 5 TL'lerin piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle 5 TL'lik kağıt paraların üretimi durduruluyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 TL'lik kağıt paraların yerine madeni para basılacak.
MADENİ 5 TL'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Ön yüzünde:
- Dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi
- Merkezde ay yıldız simgesi
- "Türkiye Yüzyılı" logosu
Arka yüzünde:
- Mustafa Kemal Atatürk rölyefi
- "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı
KAÇ ADET BASILACAK?
İlk aşamada 450 milyon adet madeni 5 TL basılacak. Bu sayı, geçen yıl basılan 100. yıl logolu hatıra paralarının 4.5 katı.
NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?
Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'ler, bayramdan sonraki hafta içinde Merkez Bankası şubeleri aracılığıyla piyasaya sürülecek. Madeni 5 TL'ye talep eden işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki haftadan itibaren bulundukları illerdeki Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecekler.