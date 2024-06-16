Madeni 5 TL'lerin piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Madeni 5 TL'lerin piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yeni 5 TL'lik madeni para basımına ilişkin bir açıklama yaptı. İlk parti olarak 450 milyon adet 5 TL'lik madeni paranın piyasaya sürüleceği bildirildi.

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle 5 TL'lik kağıt paraların üretimi durduruluyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 TL'lik kağıt paraların yerine madeni para basılacak.

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MADENİ 5 TL'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ön yüzünde:

  • Dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi
  • Merkezde ay yıldız simgesi
  • "Türkiye Yüzyılı" logosu

Arka yüzünde:

  • Mustafa Kemal Atatürk rölyefi
  • "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı

KAÇ ADET BASILACAK?

İlk aşamada 450 milyon adet madeni 5 TL basılacak. Bu sayı, geçen yıl basılan 100. yıl logolu hatıra paralarının 4.5 katı.

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NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'ler, bayramdan sonraki hafta içinde Merkez Bankası şubeleri aracılığıyla piyasaya sürülecek. Madeni 5 TL'ye talep eden işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki haftadan itibaren bulundukları illerdeki Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecekler.

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