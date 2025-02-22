Madeni yağdan akaryakıt ürettiler

Kaynak: İHA
Madeni yağdan akaryakıt ürettiler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde piyasadaki madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde piyasadaki madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri İvedik OSB Mahallesi'nde T.A. ve S.A. isimli şahısların piyasadan topladıkları madeni yağları kimyasallar ile karıştırmak sureti ile akaryakıt elde ederek sattıklarını tespit etti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 10.00 sıralarında söz konusu adrese düzenlenen baskında 59 bin litre madeni yağ ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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