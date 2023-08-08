Madenin zehir kustuğu bu dereye temiz raporu verildi

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Acacia Maden İşletmeleri adlı şirketin işlettiği bakır madeninin dereye zehir kustuğu ortaya çıktı. Kastamonulu bir vatandaş 23 Nisan tarihinde çektiği videolar ve aldığı numuneler ile madenin kimyasal deposundan doğaya kimyasal atık salındığını tespit etti. Vatandaşın aldığı numunelerin İstanbul’da yapılan incelemelerinde yüksek oranda bakır, kurşun ve demir tespit edildi.

ÇEVRE KATLİAMINA RAĞMEN TEMİZ RAPORU VERDİLER

Sonuçları alan vatandaş konuyu yargıya taşımak için durumu emniyet birimlerine haber verdi. Emniyet yetkilileri, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 2 personel ile birlikte olay yerini inceledi. Ancak yapılan incelemede birleştirilen atık kanallarından doğaya kimyasal atık salınmasına rağmen deredeki suyun temiz olduğuna dair rapor verildi. Çevre katliamını tespit eden vatandaşın görevlilere numune almaları yönünde ısrar etmesine rağmen İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin numune almaması dikkat çekti. Yapılan inceleme sunucu deredeki suyun temiz olduğuna dair rapor yazıldı. Konunun takipçisi olan vatandaş raporu istemesine rağmen ulaşamadı.

ATIK SAHASINDA SIZINTI MEYDANA GELMİŞTİ

Dereye adeta zehir saçan bakır madeninde 2020 yılında sızıntı meydana gelmişti. Madenin atık sahasında meydana gelen sızıntı Yılan Deresi’ne ulaşmıştı.

Sızıntı sonrası madeni işleten Acacia’dan yapılan açıklamada atık havuzunda gerçekleşen sızıntının tespit edildiğini ve yapılan müdahale ile sızıntının durdurulduğu belirtilmişti. Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ise atığın vidanjörler ile toplanarak atık sahasına götürüldüğünü söylemişti. Ancak sızıntının ne kadar gerçekleştiği ve ne ölçüde temizlendiği konusunda bir bilgi verilmemişti.

Sızıntının gerçekleştiği atık havuzu 180 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Şehit Faruk Karagöz Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile 44 öğrencinin barındığı Şehit Faruk Karagöz Öğrenci Pansiyonuna 400 metre mesafedeydi.

2007 yılından bu yana Hanönü ilçesindeki bakın madenini işleten şirket madenden milyonlarca ton bakır çıkardı. Maden sahasını işleten Acacia Maden İşletmeleri 2011 yılında İlbak Holding ve 2016 yılında Akfen Holding’in katılımıyla faaliyetlerine devam ediyor.