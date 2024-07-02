Madımak olayı nedir? Madımak'ta neler yaşandı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Madımak olayı nedir? Madımak'ta neler yaşandı?

Sivas Katliamı, Madımak Katliamı veya Madımak Olayı, Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi ve sonucunda çoğunluğu Alevi olan 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının hayatını kaybetmesi olayıdır. Aynı olayda dışarıda toplanan göstericilerden de iki kişi yaşamını yitirmişti.

Madımak olayıyla ilgili tüm detaylar

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a gelen sanatçılar ve fikir insanları, aralarında Aziz Nesin'in de olduğu bir grup, dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in davetlisi olarak şehre gelmişlerdi. Kültür Merkezi'nde başlayan ve polis tarafından engellenen taşlı sopalı çatışmanın ardından, binlerce kişilik karşıt grup Hükümet Meydanı'na yöneldi ve Madımak Oteli'ne saldırdı.

Otelin önündeki araçları ateşe veren ve oteli taşlayan grup, oteli yakarak içeridekilerin çıkışını engelledi. Olayda Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin gibi isimler de dahil olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti. Aziz Nesin dahil 51 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, polis araçlarıyla hastaneye taşındı.

Madımak Olayı'nın ardından 35 kişi gözaltına alındı, sayı daha sonra 190'a yükseldi. 124 kişiye "laik anayasal düzeni değiştirme" suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, bazı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı, bazıları beraat etti.

Yargıtay, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını bozdu ve yeniden yargılama başlatıldı. 1997'de 33 sanığa idam cezası verildi, ancak Yargıtay bu kararı bozdu. 2000'de 33 sanık yeniden idam cezasına çarptırıldı ve 2002'de idam cezasının kaldırılmasıyla bu cezalar müebbet hapse dönüştürüldü.

Sanıkların avukatları arasında Refah Partisi üyeleri ve yöneticileri vardı. Bu avukatlar daha sonra AKP ve Saadet Partisi'ne katıldılar. Davanın bazı sanıkları firar etti ve zaman aşımı nedeniyle bazı kısımlar düşürüldü.

Sivas Davası, İstiklal Mahkemeleri sonrasında tek bir davada bu kadar çok idam cezasının verildiği ilk dava olarak tarihe geçmişti.

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