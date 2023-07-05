Madımak olaylarında hayatını kaybedenler Söke’de anıldı

Alevi Kültür Derneği Söke Şubesi öncülüğünde Söke Kültür Emek ve Sanat Platformu tarafından düzenlenen anma gecesi Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Anma etkinliğine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, CHP Söke ilçe Başkanı Ali Kemal Özcan da katıldı.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların yapıldığı anma etkinliğinde sanatçılar Cihan Kılavuz, Murat Güneyli, Serdal Becerik, Fırat Mert ve Berna Gültekin sahne aldı.

Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya; “Anma gecemizi düzenlememizde katkı sunan herkese başta olmak üzere bizi bu anlamlı etkinlikte yalnız bırakmayanlara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.