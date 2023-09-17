Madımak otu şifa deposu

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Ülkemizin dört bir yanında birbirinden enfes otlar yetişiyor, birbirinden şahane yemekler yapılıyor, enfes lezzetler bulunuyor. İşte Madımak otu ve nelere iy geldiğinin yanıtı…

Madımak otu, doğada kendiliğinden yetişebilen ve farklı iklim koşullarına dayanıklı olduğundan ülkemizin birçok yerinde görülebilen nefis bir ot.

Farklı yörelerde keçimemesi, söğüt otu, kuş ekmeği ve çoban ekmeği gibi farklı isimlerle de anılan madımak otu, nisan ve haziran ayları arasında toplanıyor. Tam da şu sıralar en tazesini ve en güzelini bulmak mümkün oluyor. Kuzukulağıgiller familyasının bu lezzetli üyesinin yaprakları ve yumuşak sapları afiyetle tüketiliyor.

MADIMAK OTUNUN YARARLARI

Kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor, özellikle yüksek kan şekerini normal seviyelere indirmede etkili olduğu biliniyor.

İdrar söktürücü özellik gösteriyor.

İshal sorununun hızla son bulmasına destek oluyor.

Çayı yapılarak içildiğinde mide ve bağırsağı rahatlatıyor.

Antiseptik özellikler gösterdiğinden mide ve bağırsakta oluşabilecek hastalıkların önüne geçiyor.

Madımak, güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyor.

NASIL PİŞİRİLİR, NASIL TÜKETİLMELİ?

Kendisini birçok farklı yemekte gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Taze taze alacağınız şu zamanlarda ondan şöyle kolayca, çıtır çıtır bir salata hazırlayabilirsiniz mesela. Dilerseniz ev yapımı yufkaların içine serip üzerine de biraz tuz serpiştirerek afiyetle yiyebilirsiniz. Bunun dışında misler gibi çorbalar hazırlayabilir, gözleme ve börek gibi hamur işlerine ekleyeceğiniz iç harçta yer verebilirsiniz kendisine.

Zeytinyağlı, pastırmalı, yumurtalı, yoğurtlu ya da sütlü nefis yemeği de sık sık yapılanlar arasında. Kurutulmuş halineyse aktarlardan ulaşabileceğiniz madımak otunun kurusuyla çay hazırlayabilir, mide ve bağırsaklarınızı bu çay sayesinde rahatlatabilirsiniz. Mis.

YAN ETKİSİ VAR MI

Madımak otunu tüketmeye başlamadan önce bilmeniz gereken son bir konu daha var, o da madımak otunun herhangi bir yan etkisi ya da zararı olup olmadığı. Bu güzeller güzeli otun bilinen bir zararı bulunmuyor. Ama elbette ölçülü bir şekilde yemek gerekiyor. Çünkü ne derler bilirsiniz, her şeyin fazlası zarar.