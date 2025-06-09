Madleen gemisindeki Türk aktivist konuştu

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki Türk Şuayb Ordu, İsrail'in gemiye müdahale etmesi durumunda hiçbir direnişte bulunmayacaklarını ve barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini belirterek, "canlarına zarar gelmesine karşı" uyarıda bulundu.

Şuayb Ordu, Instagram hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in Madleen yelkenlisine müdahaleye hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Basında çıkan ve "İsrail ordusunun gemiye müdahale edeceğini, gemideki aktivistleri sınır dışı edeceğini, ancak direniş sergilenirse ateş açacaklarını" kapsayan haberlere ilişkin Ordu, İsrail ordusunun, saldırı düzenlemek için gemiden birini "günah keçisi" seçebileceğine dikkati çekti.

Ordu, "Türk olduğum için bu günah keçisi seçilebilme potansiyeline sahibim. Bu noktada İsrail'e cesaretleri varsa kameralarla gelip baskın sürecini çekmelerini teklif ediyorum ve dünyayla paylaşsınlar." dedi.

Türk aktivist, gemiye baskın yapması durumunda hiçbir eylemde bulunmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Eğer benim canıma bir zarar gelirse ve beni katletseler ve bunu görsel bir belgeyle ispatlayamazlarsa herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım. Kafama silah dayayıp ateş edebilirler elimi bile kaldırmam. Tek kelime etmem, yüzlerine bile bakmam. Biz barışçıl bir şekilde ilerliyoruz ve buradaki arkadaşlarımın canını korumak için onlara sonsuz saygım var."