Madleen'deki Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Kaynak: AA
Madleen'deki Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası kara sularında alıkoyulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşları Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakıldı ve İsrail'den ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakıldı ve İsrail'den ayrıldı.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ


"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

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