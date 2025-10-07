Madonna'dan Elon Musk'a büyük şok! ‘Ruhum satılık değil’

Kaynak: Haber Merkezi
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni reklam kampanyası için pop müziğin kraliçesi Madonna'ya dudak uçuklatan bir teklifte bulundu. İddialara göre Madonna Musk’ın teklifini ‘Ruhum satılık değil’ diyerek reddetti.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Madonna'ya reklamında yer alması karşılığında 500 milyon dolar teklif etti. Madonna teklifi reddetti.

.webp

"RUHUM SATILIK DEĞİL"

Ünlü sanatçı, bu astronomik teklif karşısında sanatsal kimliğini ve kişisel değerlerini öne çıkaran bir cevap verdi. Ünlü yıldız, "Ruhum satılık değil" diyerek projede yer almayı reddetti.

p.webp

HAYRANLARINDAN DESTEK

Madonna'nın paradan ziyade özgünlüğünü koruyan bu tavrı, dünya genelindeki hayranları tarafından büyük övgüyle karşılandı. Takipçileri, sanatçının yıllardır süregelen prensipli duruşunu alkışlarken, bazıları onu "para karşısında eğilmeyen gerçek bir sanatçı" olarak nitelendirdi.

