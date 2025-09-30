Madonna’dan yıllar sonra şoke eden itiraf! Sır gibi saklamış

Madonna, eski eşi yönetmen Guy Ritchie ile oğlu Rocco Ritchie’nin velayeti için yaşadığı zorlu sürece ilişkin ilk kez itirafta bulundu.

Jay Shetty’nin On Purpose adlı podcast programına konuk olan Madonna 16 yaşındaki oğlunu kaybetme korkusunun kendisini nasıl tükettiğini ve sahne arkasında geçirdiği zor anlara değindi. Madonna intihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti.

“İNTİHARA YÖNELMEK GİBİ DÜŞÜNCELERİM OLDU”

Madonna, turnede olduğu dönemde her gece kuliste gözyaşlarına boğulduğunu söyleyerek “Her şeyin sonuymuş gibi hissediyordum. Kolumu kesmek, intihara yönelmek gibi düşüncelerim oldu. Biri çocuğumu benden almaya çalışıyordu. Bu, benim için ölümle eşdeğerdi” ifadelerini kullandı.

KABALA FELSEFESİNE YÖNELDİ

Madonna, geçen yılların ardından bugün 25 yaşına gelen Rocco ile ilişkilerinin düzeldiğini ve artık yakın bir dostluk kurduklarını söyledi. Bu karanlık süreçten çıkmasında en büyük rolün manevi inancı ve Kabala felsefesine yönelmesinin olduğunu da sözlerine ekledi.