Madrid derbisinde 11'ler belli oldu: Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

La Liga'da 7. hafta heyecanı Madrid derbisiyle sürüyor. Ligde 9 puanlı Atletico Madrid, 6'da 6 yapan Real Madrid'i konuk ediyor.

Simeone'nin öğrencileri puan farkını indirmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedeflerken Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, ezeli rakibi yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Metropolitano Stadı'nda TSİ 17.15'te baişlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ARDA GÜLER VE BELLINGHAM İLK 11'DE

Sakatlığını atlatan ve son iki maçta son dakikalarda oyuna giren Jude Bellingham bu sezon ilk kez 11'de sahada olacak. Aynı zamanda Real Madrid'de performansıyla göz dolduran milli yıldız Arda Güler derbi maça ilk 11'de başlayacak.

İşteAtletico Madrid-Real Madrid maçının ilk 11'leri :

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Lenglet, Hancko, Le Normand, Koke, Barrios, Giuliano, Nico, Sörloth, Alvarez.

Real Madrid: ﻿Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Mbappe, Vinicius.