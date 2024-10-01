Madrid derbisinde sahaya yabancı madde atan taraftara büyük ceza

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Madrid derbisinde sahaya yabancı madde atan taraftara büyük ceza

Real Madrid ile Atletico Madrid’in 1-1 berabere kaldığı derbi maçında sahaya yabancı madde atan taraftarın cezası belli oldu. Yabancı madde atan taraftarın stadyuma girişi ömür boyu yasaklandı.

LaLiga'nın 8. hafta karşılaşmasında derbide Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid kalecisi Thibaout Courtois'ya tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle maça 20 dakika ara verildi.

Takımlar soyunma odasına giderken kısa bir süre sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Atletico Madrid maçın ardından yaptığı açıklamada yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Atletico Madrid, tribünden sahaya yabancı madde atan taraftarın ömür boyu stadyuma girişinin yasaklandığını açıkladı.

Ayrıca maçlarda taraftarların yüzlerini gizleyecek maskelerin kullanımının da yasaklanacağı ifade edildi.

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