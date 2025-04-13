Madrid teknik ekibinin Mbappé'ye tepkisi gündem oldu

La Liga'da oynanan Alavés - Real Madrid karşılaşması büyük bir skandala sahne oldu. Real Madrid’in Fransız süperstarı Kylian Mbappé, Antonio Blanco’ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Mücadelenin hakemi Soto Grado, VAR’a giderek pozisyonu inceledikten sonra tereddütsüz şekilde kırmızı kartını çıkardı. Bu kararla birlikte Mbappé, en azından Real Madrid’in bir sonraki maçı olan Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, kart cezası nedeniyle kulübede yer almazken, takımın başında oğlu Davide Ancelotti vardı. Davide, kart kararının açıklanmasının hemen ardından ayağa kalkarak şaşkınlığını gizleyemedi. Mbappé'nin bu beklenmedik hareketiyle ilgili teknik ekibin oldukça tedirgin olduğu gözlendi.

La reacción de Davide Ancelotti a la entrada de Mbappé lo dice todo.



pic.twitter.com/jiv5POx55C — Real Madrid Fans ???? (@MadridismoreaI) April 13, 2025

DAVİDE ANCELOTTİ'NİN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Carlo Ancelotti’nin yokluğunda teknik direktörlük görevini üstlenen Davide Ancelotti, Mbappé’nin oyundan atılmasıyla sarsıldı. Antonio Blanco’nun yerde kaldığı anlarda hakemin kararı açıklanırken ayağa fırlayan Davide Ancelotti, hakemin kararına büyük tepki göstermedi ancak ifadesinden derin bir endişe hissediliyordu. Bu durum Real Madrid’in teknik heyetinde gerginliğe neden oldu.

MBAPPÉ’NİN KARİYERİNDE DÖRDÜNCÜ KIRMIZI KART

Kylian Mbappé'nin Antonio Blanco’ya yaptığı bu faul, Fransız yıldızın kariyerindeki dördüncü kırmızı kartı olarak kayda geçti. Daha önce 27 Nisan 2019’da Fransa Kupası finalinde Rennes’e karşı oynarken oyundan atılan Mbappé, aynı takıma karşı 2017-18 sezonunda bir başka kupa maçında da kırmızı kart görmüştü. Ayrıca 1 Eylül 2018 tarihinde Nîmes karşısındaki lig maçında da oyun dışı kalmıştı. Bu durum, yıldız futbolcunun zaman zaman kontrolünü kaybettiğine dair eleştirilerin artmasına neden oldu.

REAL MADRİD ZOR DURUMDA: ATHLETİC MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER ARTIYOR

Mbappé’nin kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi, Real Madrid’in önümüzdeki hafta Santiago Bernabéu’da oynayacağı Athletic Bilbao maçı öncesi teknik kadronun işini zorlaştıracak. Ayrıca Antonio Blanco’nun yaşadığı sakatlığın boyutu da henüz netleşmedi. Eğer Blanco'nun durumu ciddi çıkarsa, takım iki önemli oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kalabilir.

La Liga Disiplin Kurulu’nun, Mbappé’nin cezasına ilişkin alacağı karar merakla bekleniyor. Eğer faul “şiddetli hareket” olarak değerlendirilirse, Fransız oyuncu birden fazla maçtan men edilebilir. Real Madrid cephesi ise bu ihtimale karşı savunma dosyasını hazırlamaya başladı.

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TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Paris Saint-Germain'den 2024 yazında 180 milyon dolar karşılığında Real Madrid’e transfer olan Mbappé, yeni kulübünde ilk büyük krizini yaşıyor. Taraftarların bir kısmı oyuncuya destek verirken, sosyal medyada yapılan yorumlarda büyük bir öfke hâkim. Bazı yorumcular ise bu durumun Mbappé’nin üstündeki baskıyı artıracağını düşünüyor.

Carlo Ancelotti'nin maçta olmayışı ve yerine geçen oğlu Davide Ancelotti’nin kriz anındaki yönetimi, kulüp içinde yeni değerlendirmelere yol açabilir. Mbappé’nin bu disiplinsiz davranışının yönetim tarafından nasıl karşılanacağı ve ceza alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Real Madrid Derin Bir Nefes Almak Zorunda

Kylian Mbappé’nin kontrolünü kaybetmesiyle başlayan bu olay, sadece bir maçın değil, belki de sezonun kaderini etkileyebilecek bir gelişmeye dönüştü. Blanco’nun sağlık durumu ve Mbappé’nin cezası, Real Madrid’in kısa vadeli planlarını doğrudan etkileyebilir. Şimdi gözler Disiplin Kurulu’ndan çıkacak kararda.