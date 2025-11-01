Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesinde artan askeri hareketliliğine tepki gösterdi. Başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda düzenlenen “Barışı Savunmak İçin Büyük Karayipler Parlamenter Buluşması”nda konuşan Maduro, ABD’nin Venezüella’yı hedef almasının nedeninin ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar olduğunu belirtti.

“Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar” diyen Maduro, Venezüella’nın 30 milyon hektarlık ekilebilir arazisi, stratejik konumu ve doğal gaz zenginliği nedeniyle “emperyalist planların odağı haline getirildiğini” savundu.

ABD’nin uluslararası medyayı manipüle ettiğini öne süren Maduro, “Venezüella’ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar. Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve ülkenin muazzam doğal zenginliklerini yağmalamak için bir plan yürütüyorlar. Gerçek şu ki Venezüella masumdur. Bize karşı yapılan her şey bir savaşı ve rejim değişikliğini hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkesinin barış ve egemenlik içinde yaşamak istediğini vurgulayarak Latin Amerika ülkelerine dayanışma çağrısı yaptı.



