Maduro, iç güvenliği daha da güçlendireceklerini duyurdu

Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkedeki tüm eyaletlerde güvenliği daha da güçlendirmeyi amaçlayan yeni önlemleri devreye aldıklarını belirtti.

Maduro, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede "yeni bir aşamaya" geçtiklerini söyledi.

Maduro, aldıkları yeni önlemlerin Venezuela'da barış ve istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olduğunu belirterek, "Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas’ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor." ifadesini kullandı.

Halk ve güvenlik güçlerinin sahada entegre olmasının önemine değinen Maduro, "Sürekli eylem planlarıyla, yaşamın ve toplulukların korunması; huzur, barış ve her türlü suçla mücadelede somut bir halk-ordu işbirliği gereklidir." dedi.

