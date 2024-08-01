Maduro'dan Elon Musk'a "Seninle hesaplaşacağız"

Başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Maduro, Musk'ın düello davetini onayladığını belirterek, "Elon Musk, seninle hesaplaşacağız. Buraya gel, Poliedro'da sen ve ben karşılaşacağız. Eğer seni yenersem, Mars gezisi teklifini kabul edeceğim ama sen de benimle geleceksin," dedi.

Maduro, Musk'ı Venezuela'nın baş düşmanı olarak ilan etmişti ve 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde üçüncü kez zafer kazanmıştı. Musk, seçim sonuçlarının hileli olduğunu öne sürerek Maduro'ya eleştirilerde bulunmuştu.

Maduro, Musk'ın ülkesindeki şiddet olaylarını kışkırttığını iddia etmiş ve "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum," şeklinde tepki göstermişti.

Musk ise yanıtında, düelloyu kazanması durumunda Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

Maduro, seçim zaferi sonrası Miraflores Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyi'ne yönelik hacker saldırısının arkasında Musk'ın olduğunu savunmuştu.