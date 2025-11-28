ABD ile Venezuela arasındaki gerilim her an sıcak çatışmaya dönebilir.

Venezuela lideri Maduro, Hava Kuvvetlerine 'her an göreve hazır olun' talimatında bulundu.

Başkent Karakas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılık’ın 105. yılı törenlerinde konuşan Maduro, ABD’den gelen tehditlerin yoğunlaştığını belirterek Hava Kuvvetlerine Venezüella’ya yönelik herhangi bir saldırıya karşı “tetikte ve göreve hazır” olmaları için talimat verdiğini açıkladı.

ABD tarafından çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını söyleyen Maduro, “(ABD) İmparatorluk heveslisi yabancı güçler, ne Amerikan kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela halkının inandığı asılsız ve abartılı gerekçelerle Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezüella’nın barışını sürekli tehdit ediyor” ifadelerinde bulundu.

'HALKIMIZI KORKUTACAK HİÇBİR TEHDİT VEYA SALDIRI YOK'

Ülkesinin bağımsızlığından taviz verilmeyeceğine vurgu yapan Maduro, “Bugün Venezuela’da halkımızı korkutacak hiçbir tehdit veya saldırı yok. Bu halk, Bolivar’ın önderliğinde, vatanını, topraklarını, denizlerini, göklerini ve tarihini savunmak için soğukkanlılıkla hazırdır” ifadelerini kullandı.