Maduro, başkent Caracas’ta katıldığı İşçi Sınıfı Kurucu Meclisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliği ve Venezuela’ya ait petrol tankerine el konulmasını eleştirdi.

ABD’nin çeşitli gerekçeler öne sürerek Venezuela’yı Libya, Afganistan ve Irak’a benzer bir senaryoya sürüklemek istediğini savunan Maduro, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz. Venezuela 25 haftadır bu askeri kuşatmadan şikayet ediyor, mücadele ediyor ve onları alt ediyor. Çok boyutlu bir saldırı altındayız ancak Venezuela halkı ne kadar güçlü ve dirayetli olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Maduro, ABD hükümetini "deniz haydutluğu" yapmakla suçlayarak, şunları söyledi:

"Karayipler’in ve Venezuela’nın barışını savunmak aslında tüm dünyanın barışını savunmaktır. Denizcilik sektöründe çalışan tüm işçilerden küresel eylem yapmalarını talep ediyoruz. Maksadımız sadece Venezuela'nın değil tüm dünyanın ticaret özgürlüğünü savunmaktır. Kendilerini korsanlık yapma yetkisine sahip sananlara karşı mücadele etmeliyiz."

ABD’nin açık denizde Venezuela’ya ait petrol tankerine el koyduğunu hatırlatan Maduro, geminin Venezuela’dan satın alınmış 1 milyon 900 bin varil petrol taşıdığını ve bunun açık bir "korsanlık eylemi" olduğunu belirtti.