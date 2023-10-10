Maduro'dan 'soykırım' açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı.

KAYNAK: AA
Maduro'dan 'soykırım' açıklaması

Katıldığı programda konuşan Devlet Başkanı Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamasını dikkatli ve endişeli şekilde okuduklarını vurgulayarak, "Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım başladı." dedi.

İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca "katliam" yaptığını dile getiren Maduro, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım." vurgusu yaptı.

Maduro, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini ve BM kararlarına saygı duyulacak şekilde bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının yıllardır her türlü zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Maduro, "BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN TOPRAKLARINI İKİ PARÇAYA BÖLDÜLER"

Maduro, yeni nesilden Filistin'in tarihine bakmasını isteyerek, "Zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor. Haritaya bakarsanız Filistin'in yıllar içerisinde topraklarının nasıl elinden alındığını anlarsınız. Filistin topraklarını iki parçaya böldüler. Uluslararası medya bunu görmek istemiyor yani sağır ve dilsizi oynuyor." şeklinde konuştu.

Filistin halkını daima savunacaklarını anlatan Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm çağrısını da desteklediklerini belirtti.

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