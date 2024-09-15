Maduro'ya karşı suikast hazırlığı iddiasıyla 6 yabancıyı tutukladı

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast planı iddialarıyla uluslararası bir krizin merkezinde. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının Maduro'ya suikast planlamak ve ülkede terörist eylemler hazırlığı yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında, 400 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Cabello, tutuklanan iki İspanyol vatandaşının İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduğunu iddia etti. İspanya hükümeti bu iddiaları yalanlayarak, tutukluların CNI'ye bağlı olmadığını belirtti. İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği, tutukluların kimliklerini doğrulamak için Venezuela Dışişleri Bakanlığına resmi bir nota gönderdi.

Bu gelişmeler, Venezuela ile İspanya arasındaki diplomatik krizi derinleştirdi. İspanya'nın, Venezuela'daki başkanlık seçimlerinde muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i desteklemesi ve Gonzalez’i Madrid'e getirmesi ilişkileri daha da germişti. İspanya'nın, Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlaması ve Gonzalez'i desteklemesi üzerine Venezuela, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı ve İspanya temsilcilerinin ülkeyi terk etmesini gündeme getirmişti.

Edmundo Gonzalez, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinde Maduro'ya karşı muhalefet adayı olmuş, ancak seçimlerin hileli olduğunu savunmuş ve sonuçların geçersiz sayılmasını talep etmişti. Gonzalez, Venezuela'dan Madrid'e getirildi ve burada siyasi sığınma talebinde bulunacağı belirtilmişti.

Venezuela'daki siyasi gerilim, Maduro'nun üçüncü kez devlet başkanı olarak seçilmesiyle daha da derinleşmişti. Seçim sonuçlarına karşı çıkan Gonzalez ve diğer muhalifler, bu sonuçları kabul etmemiş, İspanya ve Avrupa Birliği de seçimlerin şeffaf olmadığı gerekçesiyle sonuçları tanımayacaklarını açıklamıştı.