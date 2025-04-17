‘Maestro’ ezberleri bozmaya geliyor

Yapımcılığını Ahmet Furkan Açıkgöz’ün üstlendiği, yönetmenliği Deniz Yorulmazer’in yaptığı ‘Maestro’ dizisinin çekimlerine Mayıs ayında başlanması planlanıyor.

Çekimlerinin tamamı İstanbul’da gerçekleşecek psikodrama türündeki dizinin oyuncu kadrosu da şekilleniyor. 10 bölümden oluşacak ‘Maestro’nun başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel yer alırken kadroya son dönemin başarılı isimlerinden Onur Seyit Yaran, Deniz Işın ve Hamza Yazıcı da dâhil oldu. Konusuyla dikkat çeken dizi, her bir karakterin kendi başrolünü yaratmasıyla izleyenleri karakterlerin iç dünyasında da bir yolculuğa çıkaracak. Hikâye, karakterlerin iç dünyasına, çatışmalarına ve bireysel yolculuklarına derinlemesine odaklanacak.

Aldığım bilgiye göre, dizinin şu an için hangi dijital platformda yayınlanacağı belli değil. Çekimlerin tamamlanmasının ardından dizinin satış işlemi yapılacak. Projeyle ilgili çalışmalar olağanüstü bir titizlik ilerlerken oyuncu seçimleri de hızlı bir şekilde devam ediyor.

Neshe, ‘Fallin’ ile sınırları aştı

Müziğin evrensel gücünü yetenekleriyle bir araya getirerek Barcelona ile İstanbul arasında bir kültür köprüsü kuran Neshe, dinleyiciyi duygusal ve hayalperest bir dans atmosferine davet ettiği ‘Fallin’ isimli yeni İngilizce şarkısını yayınladı.

Sözleri ve müziği Neshe ile kardeşi Cansu Aktay’a ait şarkının düzenlemesini Alex Truta yapmış. Moombahton ritimleri, deep house dokuları ve etnik tınılarla zenginleştirilmiş duygusal bir elektronik dans müzik parçası olan ‘Fallin’, aşkın saflığını ve insanı hayatın zorluklarına rağmen nasıl yükselttiğini anlatıyor.

Bali’de çekilen klip ise, şarkının duygusal yolculuğunu görsel olarak tamamlıyor.

Faruk Pakiş’ten ilk komedi filmi

Daha önce ‘Doğulu’, ‘Mahrem’, ‘Canım Annem’ gibi projelerde rol alan oyuncu Faruk Pakiş’in başrolünde olduğu ‘Aile Terbiyesi’ filminin çekimleri tamamlandı.

Faruk Pakiş, yönetmenliğini ve yapımcılığını Hasan Doğan’ın üstlendiği aile komedisi türündeki filmde, komik ve vicdanlı olmanın yanı sıra kurnazlığıyla da bilinen Çınar karakterini canlandırıyor. Herkesin hayatında sebepsizce çok sevdiği şeytan tüyü olan insanlardan olan Çınar’a hayat veren Pakiş, bu projesiyle ilk kez bir komedide rol aldı.

Ayrıca filmin kadrosunda Ufuk Özkan, Burcu Kara, Orçun Kaptan gibi isimler de bulunuyor.