Mafia: The Old Country yüksek sistem gereksinimleriyle geliyor

Yeni Mafia oyunu, özellikle PC oyuncuları için oldukça yüksek donanım talep ediyor. Orta ayarlarda 1080p çözünürlükte oynamak isteyenler, AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-9700K işlemcilerle birlikte 16 GB RAM ve AMD Radeon RX 5700 XT ya da NVIDIA RTX 2070 ekran kartına ihtiyaç duyacak. Bu, "orta ayar" için olağanüstü yüksek bir gereksinim olarak dikkat çekiyor. Yüksek ayarlarda 1440p çözünürlük için ise Ryzen 7 5800X veya Intel Core i7-12700K işlemci, 32 GB RAM ve Radeon RX 6950 XT ya da RTX 3080 Ti ekran kartı öneriliyor. Ayrıca oyunda NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS gibi gelişmiş yükseltme teknolojileri destekleniyor.

En üst seviye "epik" grafiklerde ve yaklaşık 2880×1620 çözünürlükte oynamak isteyenler ise Ryzen 7 9700X veya Intel Core i7-14700K işlemcilerle 32 GB RAM, Radeon RX 9070 veya RTX 4070 Ti ekran kartlarına ihtiyaç duyacak. Tüm PC versiyonları Windows 10 veya 11 işletim sisteminde çalışacak, 55 GB SSD depolama alanı gerektirecek ve DirectX 12 desteği sunacak. Ray tracing teknolojisi oyunda yer almıyor ancak HDR ve ultrawide monitör desteği bulunuyor.

KONSOL OYUNCULARI İÇİN PERFORMANS VE KALİTE MODLARI

Mafia: The Old Country, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için de piyasaya sürülecek. Konsol versiyonlarında performans ve kalite modu bulunacak. Oyuncular, daha yüksek kare hızı veya daha kaliteli görsel deneyim arasında seçim yapabilecek. Konsollarda native 4K desteklenmese de, PC sürümündeki gibi yükseltme teknolojileriyle yüksek kaliteli görüntü sağlanacak. Oyunun sinematik sahneleri 30 FPS’de çalışacak, bu da tutarlı bir görsel akış için tercih edilmiş. Ray tracing olmaması ise performansın dengelenmesi ve Unreal Engine 5’in diğer grafik özelliklerine odaklanılması amacıyla alınmış bir karar.

Mafia: The Old Country, teknik açıdan iddialı yapısıyla hem PC hem de konsol oyuncularına hitap ediyor. Özellikle Türkiye’de oyun tutkunları, sistem gereksinimlerini göz önünde bulundurarak uygun donanımla en iyi deneyimi yakalayabilir. 2K ve Hangar 13 tarafından yapılan açıklamalar, oyunun görsel kalitesine ve performans optimizasyonlarına dikkat çekiyor. Oyun çıktıktan sonra Türkiye’deki oyuncular arasında da büyük ilgi görmesi bekleniyor.