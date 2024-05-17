Mafya emniyetin otoparkında iş adamını bagaja sokup kaçırdı! Büyük skandal

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Gazeteci Uğur Dündar’dan bomba bir iddia gündeme geldi.

Dündar, Kaplan ve adamlarının kendilerinden şikayetçi olmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giden iş insanını otoparkta uzun namlulu silahlarla karşılayıp, bir aracın bagajına sokarak kaçırdığını ileri sürdü.

Dündar, “İtalyan mafya filmlerinde bile böyle bir sahne yaşanmaz” dedi.

"SORGULAMAYA GÖTÜRDÜLER"

Uğur Dündar’ın Sözcü TV’de anlattığı olay şöyle:

Ayhan Bora Kaplan’ın parasına çöktüğü, işine çöktüğü hayatını mahvettiği bir mağdur bir müşteki şikayet etmek için Ankara Emniyeti’ne geliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün özel otoparkında Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik ve adamları uzun namlulu silahlarla karşılıyor. Adamı arabanın bagajına sokup sorgulamaya götürüyorlar. Böyle bir sahne İtalyan mafya filmlerinde bile olamaz, abartılmış denir çünkü.