Mafya liderini kalaşnikofla tarayarak öldürdüler. Caddenin ortasında suikast

Kaynak: Haber Merkezi
Mafya liderini kalaşnikofla tarayarak öldürdüler. Caddenin ortasında suikast
Yunanistan'da organize suç örgütü lideri Vangjelis Zabunis, aracının içinde Arnavut olduğu tahmin edilen kiralık katiller tarafından infaz edildi.

Yunanistan'da mafya hesaplaşması olarak düşünülen olay kanlı bitti. 44 yaşındaki organize suç örgütü lideri olan Vangjelis Zabunis, Atina'da aracının içinde kiralık katiller tarafından infaz edildi.

Atina'da bulunan Ilia Iliu Caddesi'nde park halindeki aracına binen Zabunis'in yanına saniyeler sonra iki şahıs gelerek kalaşnikof tüfekler ile yakın mesafeden hiç durmadan ateş açtı. Zabunis, olay yerinde yaşamını yitirdi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen saldırı, çok konuşuldu.

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ZABUNİS, BİRÇOK SUÇTAN SUÇLANIYOR

Vangjelis Zabunis, Yunanistan'da Stafankos ve Griva cinayetleri, bomba yerleştirme ve Panagopoulos soygunu gibi birçok büyük suçtan dolayı şüpheli olarak görülüyordu. Mafya hesaplaşması olarak tahmin edilen bu cinayet üzerine ise Yunan polisinin soruşturması sürüyor.

97 KOVAN BULUNDU

Yunan polisi, kullanılan silahlar ve cinayetin işleniş biçiminindeki profosyonelliği göz önüne alarak faillerin, yurt dışından Atina'ya gelmiş 'ihtal' kiralık katiller olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ve Arnavut olduklarını tahmin ediyor.

Ayrıca yapılan açıklama da olay yerinde en az 2 kalaşnikof tüfek ve 9mm bir silah olmak üzere 3 ayrı silaha ait 97 mermi kovanı bulunduğu belirtiliyor.

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SALDIRI ARACI YANMIŞ HALDE BULUNDU

Suikast anında kullanılan aracın Atina'nın çıkışındaki, Hajdari isimli bölgede yanmış halde bulunduğu belirtilirken yanan aracın içinde saldırıda kullanılan silahlarında olduğu aktarıldı.

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