Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızın gözünü kör etti

İddiaya göre; Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal, evinin önünde oturdukları sırada, silah sesleri duyuldu. Havin Karaoğlan, kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi. Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

"HAYALLERİ VARDI HOSTES OLACAKTI"

Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Torunum kızımla birlikte marketten meyve suyu alıp burada oturuyorlar. İki el silah sesi duyuyorlar. Nasıl olduğunu anlamamışlar, gözüne bir cisim gelmiş. Daha sonra komşular toplandı. Özel hastaneye götürdüler. Orada müdahale edemediler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada baktılar, tomografi çektiler. Gözünün içinde mermi varmış. Gözünü tamamen parçalamış. Ameliyatta gözünü alacaklar. Polisler gelip inceleme yapmış, biz hastanedeydik. İnşallah bulunur, hak yerini bulur. Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu." dedi.

"KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

Genç kız yaralandığı sırada yanında bulunan Zilan Balbal, "Kapımızın önünde yeğenimle oturuyorduk. Oturalı 1-2 dakika olmuştu. Sağ çaprazdan, bir binadan olduğunu düşünüyoruz, 1-2 el silah sesi geldi. Yeğenimin her yeri kan revan içinde kaldı. Komşumuzun arabasıyla alıp özel hastaneye götürdük. Göz doktoru olmadığı için oradan da devlet hastanesine getirdik. 3-4 tane ameliyat gerekiyormuş. Röntgende tam olarak görünmüyor, parlama yapıyor ama doktorlar kurşun olduğunu düşünüyorlar. Kurşunu içeride bırakacaklarmış. Şu an için hayati tehlikesi olduğuna dair bir şey söylemediler. Ancak bir gözü kör, o kesin. Kurşun içeride" diye konuştu.

"ŞU ANDA HİÇ BİRŞEY GÖREMİYORUM, 3 AMELİYATA DAHA GİRECEĞİM"

16 yaşındaki Havin Karaoğlan ameliyatı sonrası hastane odasında açıklamalarda bulundu. Havin, "Teyzemle kapımızın önünde oturuyorduk. 3 el silah sesi duydum, tam teyzeme dönüp 'Bir şey mi patlatıyorlar' diye soracaktım. Dördüncü seste kurşun gözüme isabet etti. Bilincim kayboldu, 'üstümü başımı kim ıslattı' diyerek kendime geldiğimde her taraf kandı" dedi.

"Şu anda hiçbir şey göremiyorum, 3 ameliyata daha gireceğim" diyen genç kız, "Kurşun hala gözümde, ölme riskim de çok yüksekmiş. Doktorlar ucu ucuna kurtulduğumu söyledi" diye konuştu.

Bir gözünün görmediğini diğer gözünde ise görme kaybı olduğunu ifade eden Havin Karaoğlan, yetkililere seslendi.

Havin Karaoğlan, "Kullandıkları silah büyük ihtimal ruhsatsızdı, devletin denetlemesini istiyorum. Sokakta bir sürü çocuk vardı, herkes dışardaydı" diye konuştu.

POLİS BİR KİŞİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki U.A.E.'nın arkadaşıyla şakalaşırken yere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

U.A.E.'nin evinde ruhsatsız silah da ele geçirildi. Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü belirtildi.