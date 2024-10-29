Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğa isabet etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğa isabet etti

Kars’ta . plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'yi isabet etti. Ameliyata alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata alındı.

Olay, Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'yi isabet etti.

Olay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.P.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.

Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir işyerini kurşunlayan ve bir çocuğun yaralanmasına sebep olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğa isabet etti

Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğa isabet etti

Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğa isabet etti

Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğa isabet etti

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