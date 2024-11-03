Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kaynak: İHA
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Küçükçekmece'de silahlı saldırı sırasında arkadaşlarıyla birlikte halı sahadan dönen 19 yaşındaki Muhammed Mutluay vurularak hayatını kaybetmişti. Mutluay, Sancaktepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

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Küçükçekmece'de 2 grup arasında yaşanan silahlı saldırı sırasında halı sahadan evine arkadaşlarının aracıyla dönen 19 yaşındaki Muhammed Mutluay araç içerisinde vurularak hayatını kaybetmişti. Mutluay için Sancaktepe Sarıgazi Hacı Ahmet Bıyık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, hayatını kaybeden gencin ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Mutluay'ın cenazesi Ferhatpaşa Mezarlığı'na defnedildi. Gencin acılı babası, oğlunun tabutunu omzunda taşırken, "Allah'ım beni yakanlar yansın." diyerek gözyaşı döktü.

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