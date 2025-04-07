Mağara duvarlarındaki sessiz sır! Taş devrinden gelen şifreli izler

Antik çağlardan günümüze ulaşan mağara resimleri, insanlık tarihinin en eski izlerini taşıyor. Bu esrarengiz sanat eserleri, sadece estetik birer ifade mi, yoksa çok daha derin anlamlar barındıran mesajlar mı?

Bilim dünyası, bu sorunun peşinde yeni bulgularla geçmişin perdesini aralamaya çalışıyor. Lascaux’dan Altamira’ya, Sulawesi’den Ural Dağları’na uzanan bu resimler, uzmanlara göre av ritüellerinden sembolik dillere kadar geniş bir yelpazede ipuçları sunuyor.

Fransa’nın güneybatısındaki Lascaux Mağarası’nda bulunan ve yaklaşık 17 bin yıl öncesine tarihlenen resimler, atlar, bizonlar ve geyikler gibi dönemin vahşi hayvanlarını çarpıcı bir gerçekçilikle betimliyor. İspanya’daki Altamira Mağarası ise 35 bin yıl öncesine uzanan renkli çizimleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu eserler, yalnızca bir av günlüğü değil.

Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. Jean Clottes, “Bu resimler, prehistorik toplumlarda şamanların ruhlar dünyasıyla iletişim kurmak için kullandığı bir araç olabilir. Mağaralar, bu insanlar için bir tür kutsal alan niteliğindeydi” dedi. Clottes’a göre, karanlık ve dar geçitlerdeki bu çizimler, ritüellerin izlerini taşıyor olabilir.

Bilimsel araştırmalar, mağara sanatının coğrafi dağılımının da önemli ipuçları sunduğunu ortaya koyuyor. Güney Fransa, Kuzey İspanya ve Ural Dağları gibi bölgelerde yoğunlaşan bu eserler, son buzul çağının etkilediği alanlarla örtüşüyor.

MIT’den dilbilimci Prof. Dr. Shigeru Miyagawa, mağara resimlerinin yer seçiminde akustiğin belirleyici olduğunu savunuyor. Miyagawa, “Bu çizimler genellikle sesin yankılandığı noktalarda bulunuyor. Toynak seslerini taklit eden bu akustik alanlar, resimleri bir tür işitsel-görsel deneyimle birleştiriyor olabilir” dedi. Miyagawa’nın 2018’de yayımlanan araştırması, bu sanatın insan dilinin evrimine dair sembolik bir köprü olabileceğini öne sürdü.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 44 bin yıl öncesine tarihlenen bir mağara resmi ise tarihin bilinen en eski hikâyesini barındırıyor olabilir. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yarı insan-yarı hayvan figürlerin bir bizonu avladığı bu sahne, anlatısal sanatın kökenlerine işaret ediyor. Griffith Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. Adam Brumm, “Bu, sadece bir çizim değil, bir olayı betimleyen ilk örneklerden biri. İnsanlığın hikâye anlatma yeteneğinin ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor” yorumunu yaptı.

Ancak bu gizemli eserlerin anlamı hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. California Üniversitesi’nden antropolog Prof. Dr. Margaret Conkey, “Bu resimler, modern insan bilincinin kökenleriyle doğrudan bağlantılı olmasa da, o dönemin toplumsal yapısını anlamamıza yardımcı oluyor” dedi. Conkey’e göre, av hayvanlarının bolluğunu artırmak için yapılan törenlerden, kabile kimliğini yansıtan sembollere kadar farklı teoriler masada.

Bilim insanları, mağara resimlerinin hammaddesi olan boyaların hazırlanışından çizimlerin anatomik detaylarına kadar uzanan teknik becerilere de hayran. “Bu eserleri yapmak için ciddi bir uzmanlık gerekiyordu” diyen Harvard Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Alvaro Pascual-Leone, bu sanatçıların beyinlerinin görsel korteksini dokunma yoluyla aktive ettiğini belirtti.

Türk sanatçı Eşref Armağan’ın görme engeline rağmen nesneleri dokunarak resmetmesi, bu teoriyi destekleyen modern bir örnek olarak öne çıktı.

Antik mağara resimleri, insanlığın geçmişine açılan bir pencere olmaya devam ediyor. Bilim dünyası, bu eserlerin şifresini çözmek için yeni teknolojiler ve disiplinler arası çalışmalarla araştırmalarını derinleştiriyor.