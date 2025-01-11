Mağara gibi tünel korku saçıyor

Havaların iyice soğumasıyla birlikte, kar ve yağmur sularının tünel içine sızması sonucu Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki tünelin tavanında ve yan duvarlarında metrelerce uzunlukta buz kütleleri oluştu. Özellikle gece saatlerinde tamamen karanlıkta kalan tünel, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike arz ediyor.

Kış aylarında ulaşım yoğunluğu azalmasına rağmen, sıra dışı manzarayı görmek isteyen vatandaşlar tüneli ziyaret ediyor. Tünel içerisindeki buz sarkıtları, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken güvenlik riskleri nedeniyle endişelere yol açıyor.

Tüneli ziyaret eden Neslihan Tüysüz, görüntünün kendisini ürküttüğünü belirterek “Buz tutan bir tünel olduğunu duyunca merak ettik ve burayı da görmek istedik. İlk başta mağarayı andırdığı için ilgimizi çekti. Hatta bir yarasa yuvasını anımsattı. İçeri girdiğimizde ise her tarafın buzlarla kaplı olduğunu gördük. Gerçekten çok ilginç ve çok soğuk bir deneyimdi. Bol bol fotoğraf çektik” dedi.