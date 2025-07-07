Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor

Fransa’nın Charente bölgesinde bulunan La Chaise Mağarası’nda, Bordeaux Üniversitesi’nden bir ekip üç yıl sürecek arkeolojik kazılara başladı. 1850’lerden bu yana incelenen mağara, Neandertal insanına ait izlerin bulunduğu en önemli Avrupa alanlarından biri kabul ediliyor.





Bordeaux Üniversitesi’nden antropolog Diego Lopez Onaindia, her katmanda hayvan kemiklerinden insan kalıntılarına kadar birçok değerli bulgunun bulunduğunu belirtiyor. Ekip, günümüz teknolojilerini kullanarak bu katmanları büyük bir titizlikle inceliyor.

Geomorfolog Kim Genuite, bu bölgede 150 bin yıl boyunca oluşan jeolojik değişimleri analiz ederek, Neandertallerin yaşam alanlarını yeniden kurguluyor.

Kazılar, 17 Temmuz ve 7 Ağustos 2025 tarihlerinde halkın ziyaretine de açılacak. Association Prehistoire en Tardoire tarafından düzenlenen bu etkinlikler, bölgenin tarihî önemine dikkat çekiyor.