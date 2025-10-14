Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce işlenen bir kadın cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) kararlı çalışması sonucu aydınlatıldı. 9 Ağustos 2015’te bir mağarada tanınmaz halde bulunan cesedin sırrı, yıllar sonra çözüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JASAT ekiplerinin azimli çalışmasıyla cinayetin failinin yakalandığını duyurdu. Olay, 2015 yılında Çermik’te bir mağarada bulunan kadın cesediyle başlamıştı.

Cesedin kimliği uzun süre belirlenememiş, ancak yapılan çalışmalar sonucu maktulün G.B. olduğu tespit edilmişti. Aradan geçen 10 yıla rağmen dosya kapanmadı. JASAT ekipleri, modern yöntemlerle dosyayı yeniden ele aldı ve cinayetin faili olarak M.B. adlı şahsı belirledi.

Şüpheli, titiz bir takip sonucu yakalanarak adalete teslim edildi. Bakan Yerlikaya, JASAT’ın başarısını överek, “Adaletten kaçış yok” mesajı verdi.