Mağaralar tek tek imha edildi. 12 ilde yapılan 'Kahramanlar-33' operasyonu nefesleri kesti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK terör örgütünün kış aylarında eylem yapmak için saklandıkları mağaraların imha edildiği Kahramanlar-33 operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Mağaralar tek tek imha edildi. 12 ilde yapılan 'Kahramanlar-33' operasyonu nefesleri kesti

Bakanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana hemen her gün yapılan faaliyetler ile çete ve bölücü terör örgütüne yapılan operasyonları sosyal medya hesabından duyuran Ali Yerlikaya son olarak PKK’nın kış aylarında eylem yapmak amacı ile sığındıkları mağaraların imha edildiğine dair yapılan Kahramanlar-33 operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-33” operasyonlarında;

78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda ANTİ-TANK, OBÜS ve TOP MÜHİMMATI ile TANKSAVAR SİLAHI ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ❗️

Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane’de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando, Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 operasyonu düzenlendi.

Pervari, Şırnak-Merkez, Hakkari-Merkez, Şemdinli, Yüksekova, Güçlükonak, Beytüşşebap, Lice, Hozat, Nusaybin, Dargeçit, Merkez, Tatvan, Hizan, Gevaş, Şenkaya, Doğubayazıt, Kürtün ilçeleri kırsalı ile Sözde Bali Ana Barınma Alanı, Gabar ve Cudi Dağında düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonları neticesinde;

????29 adet Roketatar ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

????5 adet OBÜS MÜHİMMATI,

???? 1 adet 155 mm’lik TOP MÜHİMMATI,

????1 adet AT-4 TANKSAVAR,

????1 adet RPG-7 ROKETATAR,

????57 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

????120 kg BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN amonyum nitrat patlayıcı madde,

????13 adet el bombası,

????10 adet EYP, (EL YAPIMI PATLAYICI)

????1 adet Anti-personel mayın,

????1 adet Makineli tüfek,

????40 mm otomatik bomba atar,

????1 adet Isı güdümlü füze namlusu,

????6 adet AK-47 piyade tüfeği,

????1 adet G-3 piyade tüfeği,

????1 adet M-1 piyade tüfeği,

????1 adet M-16 piyade tüfeği

????84 adet tüp,

????34 adet pil,

????3 adet akü,

????815 metre kablo (EYP düzenekleri hazırlamak için)

????709 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda fünye, mutfak, sağlık, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.????????

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek

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