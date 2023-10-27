Mağaza çalışanını oyalayıp sadaka kutusunu çaldı

İstanbul Fatih’te medikal mağazasındaki çalışanı oyalayan bir kişi sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin Fatih çevresinde başka dükkanlardan da sadaka kutusu çaldığı belirlendi.

KAYNAK: İHA
Mağaza çalışanını oyalayıp sadaka kutusunu çaldı

İddialara göre, medikal mağazasına giren bir kişi, ayak bileğinde sorun olduğunu söyleyerek ortopedik ürünler sordu. Mağaza çalışanı kadın, adamın istediği ürünleri göstermek dolabın altına eğildi. Şüpheli, o sırada masanın üstünde duran sadaka kutusunu alarak elindeki poşetin içine koydu. Mağaza çalışanının gösterdiği ürünün yanlış olduğunu söyleyen şüpheli, “Reçetemi getireyim” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde şüphelinin çevrede bulunan başka bir dükkandan da sadaka kutusu çaldığı anlaşıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan sesli görüntülerde, şüphelinin medikal mağazasına girip ortopedik ürünler sorarak çalışanı oyaladığı görülüyor. Daha sonra reçeteyi getirme bahanesiyle sadaka kutusunu çalarak uzaklaşıyor.

“SADAKA KUTUSUNU ALIP, KAÇMIŞ”

Yaşanan anları anlatan iş yeri çalışanı Hazal Hande Sarısoy, “Mağazamıza her çeşit müşteri geliyor. Bir kişi buraya gelip, ayak bileği ile ilgili sorun olduğunu söyledi. Belirttiği rahatsızlığına göre bizde de çok çeşit ürün var. İstediği tarzdaki ürünü anlattı. İstediği ürünü anlatınca marlor destekli çeşitli ortopedik ürünler var. Bu ürünlerden bir tanesini çıkardım. Çıkartacağım esnada arkamı döndüğüm esnada, ürünlerimizde arka kalıyor. Arkanızı döndüğünüzde bu kısmı görmüyorsunuz. Eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Arkamı dönüp ürünü almak istediğim sırada sadaka kutusu masanın üzerindeydi. O esnada sadaka kutusunu alıp, kaçmış. Bu olay başımıza geldiği için güvenlik kamerası kayıtlarına baktık. Baktıktan sonra çevredeki tanıdıklarımıza sorduğumuzda bu kişinin binaya girdiğini söylemişler. Giyimi çok düzgün, hırsız olduğunu anlayamazsınız gayet giyimi yerinde. Elinde siyah poşet var. Siyah poşetle gezdiğini söylüyorlar. Birkaç yerden de çıkarken görmüşler. Biz de yayınlayınca gören, bilen varsa onların dikkat etmesini istiyoruz. İlk gördüğümüzde tepkimiz ise sadaka kutusunu da alamazsınız şeklinde oldu” dedi.

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