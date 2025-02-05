Mağaza kampanyasında izdiham

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mağaza kampanyasında izdiham

İstanbul Sancaktepe’de bir mağazada düzenlenen ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası izdihama neden oldu.

Kampanyayı duyarak mağazaya akın eden vatandaşlar alışveriş yaparken adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sancaktepe’de bulunan bir mağazada ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası başlatıldı. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen onlarca vatandaş, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etti.

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Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle oluşan izdiham bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların birbirlerini iterek alışveriş yapmaya çalıştığının yer aldığı görüntülerde, mağaza görevlilerinin ‘yavaş yavaş, adamı ezdiniz’ diyerek uyarıda bulunduğu duyuluyor.

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