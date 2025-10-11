Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının düzenlediği “Ne alırsan 50 lira” kampanyası, şehirde büyük yankı uyandırdı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla içeri girmek için adeta yarıştı. Yoğun kalabalık nedeniyle mağazada kısa sürede izdiham yaşandı.

Alışveriş yapmak isteyenler, dar alanda ürünlere ulaşmak için birbiriyle mücadele etti. Bazı müşteriler, kalabalık nedeniyle hiçbir ürün alamadan mağazadan ayrılmak zorunda kaldı. Olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilirken, mağaza yönetimi kalabalığı kontrol altına almakta zorlandı.

Kampanyanın sosyal medyada duyurulması, katılımı artırarak izdihamın boyutlarını büyüttü. Görgü tanıkları, bazı vatandaşların düşme tehlikesi geçirdiğini, ürün raflarının kısa sürede boşaldığını belirtti. Mağaza yetkilileri, stokların hızla tükendiğini ve kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ifade etti.