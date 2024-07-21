Mağazadan elbise çalan turist pişman olup özür diledi. Hırsızlığın gerekçesini böyle anlattı

Kaynak: İHA
Mağazadan elbise çalan turist pişman olup özür diledi. Hırsızlığın gerekçesini böyle anlattı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir mağazadan elbise çalan Avustralyalı turist, görüntülerinin ortaya çıkması sonrası pişman olduğunu belirterek özür diledi. Elbisenin parasını ödeyen turist, işyeri sahibine mail atarak hırsızlığın gerekçesini anlattı.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı beldesinde bir mağazaya giren Avustralyalı turist gözüne kestirdiği elbiseyi çalarak dükkandan çıktı. Güvenlik kamerası turistin hırsızlığını saniye saniye kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Avustralyalı turist pişman olarak çaldığı elbisenin parasını işyeri sahibine gönderdi. Elbiseyi çalan turist, gönderdiği mailde ise olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

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