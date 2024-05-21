Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı

Mağarayı keşfetmeye gelen vatandaşlara maske ve el feneri uyarısı yapan Tevfik Öztürk, “Burası 100 yıldır aynı şekilde kalıyor. Bu mağara normalde 4 km civarındaydı ama çökmeler olduğundan dolayı şimdi yaklaşık 130 metre civarındadır. Mağaranın içerisinde delikler. Deliklerden en alttan girince en üstte çıkılıyor. Mağaranın içi çok korkutucu ve ürpertici. Yarasaların sesinden ve mağaranın sıcaklığından dolayı gerçekten ürpertici bir yer. Buraya gelenlerin maskesiz, el feneri olmadan ve bizden habersiz kesinlikle girmesinler. Maskesiz girilmesin. Çünkü nefes almakta zorlanıyoruz. Çok sıcak olduğu için ter içinde kaldık. Anlatılması gerçekten zor ancak görülmesi gerekir. Muazzam ve muhteşem bir yer” diye konuştu.