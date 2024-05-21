Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı

Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı
Kaynak: İHA
Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan bir mağara, korku filmlerini aratmazken, binlerce yarasaya ev sahipliği yapmasıyla dikkatleri çekiyor. Mağarayı keşfetmeye gelen vatandaşlara maske ve el feneri uyarısı yapılıyor.
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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 1

Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan vatandaşlara ait tapulu arazide bulunan mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 2

Harbiye Mahallesi’nde bulunan ve Çan Mağarası olarak bilinen mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 3

Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bilinen Hatay’da bulunan Çan Mağarası, yaklaşık 130 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 4

Vecih Aşkar isimli vatandaşın özel mülki içerisinde yer alan mağarada, yarasaların çıkardığı sesler korku filmlerini aratmıyor. Mağaraya maskesiz ve el feneri olmadan girilmemesi tavsiye ediliyor.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 5

Mağarayı keşfetmeye gelen vatandaşlara maske ve el feneri uyarısı yapan Tevfik Öztürk, “Burası 100 yıldır aynı şekilde kalıyor. Bu mağara normalde 4 km civarındaydı ama çökmeler olduğundan dolayı şimdi yaklaşık 130 metre civarındadır. Mağaranın içerisinde delikler. Deliklerden en alttan girince en üstte çıkılıyor. Mağaranın içi çok korkutucu ve ürpertici. Yarasaların sesinden ve mağaranın sıcaklığından dolayı gerçekten ürpertici bir yer. Buraya gelenlerin maskesiz, el feneri olmadan ve bizden habersiz kesinlikle girmesinler. Maskesiz girilmesin. Çünkü nefes almakta zorlanıyoruz. Çok sıcak olduğu için ter içinde kaldık. Anlatılması gerçekten zor ancak görülmesi gerekir. Muazzam ve muhteşem bir yer” diye konuştu.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 6

Bu mağaranın korku filmlerini aratmayacak bir ambiyansının olduğunu belirten Kemal Korkmaz, “Burası büyük mağara, içeride binlerce yarasa var. Bu mağara da korku filmlerini aratmayacak bir ambiyans var. Çok güzel ve görülmeye değer bir yer. İçerisi çok sıcak ve terledik. Yarasaların gübresinin kokusu var. Mağaranın içerisine girince bir el feneri ve bir maske takarak girin. Görmek isteyen vatandaşlar gelsinler. Çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 7

Mağaranın tapulu mülkü içerisinde olduğunu ifade eden Vecih Aşkar, “Büyük mağara normalde 2 kilometre ama yaklaşık 60 metreden sonrası çökme olmuş. Mağaranın içerisinde yarasalar var. İçeride 12 metre yükseklikteki oyuğun içinde yarasalar var.

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Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı 8

Milyonlarca değil ama baya yarasa var. Bu mağara benim tapulu mülkümün içerisinde yer alıyor. Buraya gelen ziyaretçileri görmeleri için gezdiriyoruz. Maske takmalısınız. Çünkü kapalı bir alan olduğundan yarasaların pislikleri, ortamın nemini değiştirdiği için insanlar nefes darlığı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

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