Mağazayı ateşe veren şahıs bir de video çekti

Olay saat 03.00 civarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde yer alan giyim mağazasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs elinde benzin bidonuyla mağaza önüne geldi. Benzini mağazanın kepengine ve giriş kısmına döken şahıs ardından çakmakla ateşe verdi. Mağazayı kundaklayan şahıs daha sonra olayın sonrasında koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Mağazayı kundaklayan kişinin, olay anında telefonu ile görüntü çektiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.