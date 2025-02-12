Magazin dünyası şoke eden iddia: Ferragni kocasını pek çok kez aldatmış

Corona, Fedez’in kendisini bizzat evine çağırarak, Chiara hakkında yayın yapmaması için ricada bulunduğunu söyledi. “Beni kimse görmesin diye arka kapıdan girdim. Fedez’i battaniyenin altında, üzgün ve ağlarken buldum. Bana, Chiara’nın ilişkilerini yayınlamamam için yalvardı,” diyen Corona, başta bu isteği kabul ettiğini, ancak Ferragni’nin Fedez’in ihanetini ifşa etmesi üzerine kendi kararını değiştirdiğini belirtti.

ACHİLLE LAURO VE DİEGO NASKA İDDİALARI

Corona’nın açıklamalarına göre, Chiara Ferragni, rapçi Achille Lauro ile evliliği süresince bir ilişki yaşadı. Daha da dikkat çekici olan ise Ferragni’nin Lauro ile Fedez aracılığıyla tanışmış olmasıydı. Üçlü, “Mille” adlı şarkıda beraber çalışmış ve bu süreçte Ferragni ile Lauro’nun yakınlaştığı öne sürüldü. Corona, çiftin tatillerde bile birlikte vakit geçirdiğini belirtti.

Benzer bir iddia, 27 yaşındaki rapçi Diego Naska için de gündeme geldi. Ferragni’nin Naska ile de yakın bir ilişki yaşadığı ve bu durumun Fedez ile Naska arasında bir kavgaya neden olduğu iddia edildi. Raporlara göre, olay bir partide gerçekleşti ve kavganın sebebi Ferragni’nin Naska ile olan ilişkisiydi.

BAĞIŞ SKANDALI VE YENİ SUÇLAMALAR

Corona, Chiara Ferragni’nin en büyük tutkusunun ne Fedez ne de sevgilileri değil, kendi markası ve serveti olduğunu öne sürdü. İtalyan iş insanı Giovanni Tronchetta Provera ile ilişkisinin de tamamen maddi sebeplere dayandığını iddia etti.

Ayrıca, Ferragni’nin bağış kampanyası skandalına da değinen Corona, ünlü ismin hayranlarını kandırarak kazanç sağladığını belirtti. Ferragni’nin Pandoro bağış kampanyasıyla ilgili e-postalar yayınlayan Corona, Ferragni’nin bu olayda suçlu olduğunu bildiğini, ancak sorumluluğu eski menajeri Fabio D’Amato’ya yüklediğini ifade etti.

Chiara Ferragni cephesinden ise iddialara dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Skandalın detayları ve olası yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.