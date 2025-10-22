Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemini karıştırdı. Aileye yakın bir kaynak ünlü oyuncunun kardeşinin Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu dün ise tahliye edildiğini söyledi.

Bir kız kardeşi olan Tatlıtuğ aile hayatını gözlerden uzakta yaşıyor. Tatlıtuğ’un ailesi hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemini adeta sarstı.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNE ŞİDDET İDDİASI

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ iddialara göre cezaevine girdi. Sebebinin; eski eşinin sevgilisine şiddet uygulaması olduğu öğrenildi.

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre oyuncunun kardeşi, Hendek Cezaevi’nde tutuklu. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu” dedi.

Ünlü oyuncunun Melisa dışında; Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor. Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ'un daha önce abisi ile pozları gündeme gelmişti.