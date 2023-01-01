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Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü simaları, 2022’yi geride bırakıp 2023'e girerken yeni yılın ilk gününde 2023 yılı için dileklerini paylaştı.

Galeri Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 18:01
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1/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

2/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

FAHRİYE EVCEN

Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese...

3/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

AHMET KURAL

Hepinize bol KAHKAHALI ve Sağlıklı bir yıl dileriz.

4/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

HAZAL KAYA
Herkese iyi seneler...

5/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

SEDA GÜVEN

2023 hadi bakalım güzelliklerle gelsin. 

6/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

DEMET ÖZDEMİR
Şükrediyorum sayende bir çok şeye daha hoş gel 2023.

7/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim…

8/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

ONUR BULDU

Buldu ailesi mutlu yıllar diler.

9/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

MUSTAFA SANDAL

Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi :) Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz.

10/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

ÜMİT ERDİM

Erdim ailesi mutlu yıllar diler.

11/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

ÖZGE GÜREL

Ne güzeldin 2022 teşekkür ederim. Hepimiz için umutla, sağlıkla, aşkla gel 2023. Mutlu seneler.

12/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

TOLGAHAN SAYIŞMAN

2022 yılına çok teşekkür ederim. Çok güzel çok özel anlar ve anılarla beraber bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim. Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz süpriz dolu bir başlangıç. İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar.

13/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

SERTAB ERENER

Bugün, büyük olasılıkla bu yazıyı uzun bulup bir iki satırını okuyup sonra da okumaktan vazgeçecek bir çoğunuz.. Birbirimize sabrımızı tükettiğimiz gibi dikkatimizi de kaybettik her şeye karşı..
Mesela artık şarkıların giriş bölümleri kalmadı farkında mısınız?
Şimdi hemen ‘sadede gelelim’ çağındayız . “Ah ah eskiden her şey daha iyiydi” diyenlerden asla değilim.
Sadece introsuz müziklerin dinlenmesi sanatsal bir çıktının sonucu olsaydı buna dertlenmezdim.
Ama değil!!
Nefes alıp verirken her şeye karşı, sabırsız, özensiz dikkatsizleşmemiz sonucu olduğu için dertliyim..
Sabrın içinde sevgi de saklıysa o zaman sevgimizi de mi kaybettik biz? Nasır mı tuttu vicdanımız..
Bütün bir yıl boyunca şiddeti, savaşı, çocuk, kadın, hayvan haklarını ormanları okyanusları konuşmadık mı?
Bugün bir yılın daha son günü..
Saniyelere saatlere günlere aylara yıllara böldüğümüz ‘ZAMAN’ aslında bizim uydurduğumuz bir şey değil mi?
Bu hayatta öğrendiğim tek şey her şeyin gelip geçici olduğu.. Güç, para, ün, iktidar, hepsi………
Sadece bulmamız gereken ne biliyor musunuz? ‘Vicdan’ ve ‘sevgi’
İyi Seneler…

14/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

SERKAN ÇAYOĞLU
Yeni yıl mutluluk, sağlık ve huzur getirsin. 2023'te güzel anılar diliyorum.

15/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

GÜZİDE DURAN
Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıl diliyoruz. Güzel haberler alacağımız ve bereketin bol olacağı yıl olsun.

16/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

NUR FETTAHOĞLU

Kattığın, aldığın, yok saydığın, var ettiğin zaman zaman gözyaşılı çokça kahkahalı sayısız duygu seliyle birlikte uğurluyoruz…. Aşkla huzurla Hoş gel 2023….

17/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

EDİZ HUN

Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

18/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

TUĞÇE ÖZBUDAK

Bolluk bereket dolu bir yıl diliyorum.

19/19
Ünlülerden yeni yıl paylaşımları.

YASEMİN ŞEFKATLİ

2023 aşkla gel.

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