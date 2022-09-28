Magazin Gazetecileri Derneği 26'ıncı Altın Objektif Meslek Ödülleri açıklandı

MGD Yönetim Kurulu, 26. kez sahiplerini bulacak medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimleri 28 Eylül’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

MGD Yönetim Kurulunun katılımlarıyla, CVK Park Bosphorus İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşma yapan Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, “Magazin dünyasına damga vuran ve önemli haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik. Seçmekte zorlandığımız çok sayıda başvurunun olduğu bu yıl; yazılı, görsel ve dijital medya kategorilerinde toplam 43 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her biri birbirinden iyi olan bu çalışmalardan dolayı MGD yönetimi olarak kıymetli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” dedi.

Kazanan medya mensupları ödüllerini 3 Ekim 2022 Pazartesi akşamı CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenecek Gala Gecesinde alacaklar.

MGD gecesini Ebru Akel ve Murat Güloğlu ikilisi sunacak.

MESLEK ÖDÜLLERİ

YAZILI BASIN

Yılın Fotoğrafı:

Kamil Sümer – Sarışın Kurt Ortaya Çıktı (Posta Gazetesi)

Yılın Haberleri:

Doğan Savaş - Çifte İhanet (Takvim Gazetesi)

Hüseyin Altun – Berkay’ın Sultanı (Milliyet Gazetesi)

Umut Ünver – Gökçe Bahadır Evleniyor (Milliyet Gazetesi)

Sercan Kısmet – Protokol Savaşları (Milliyet Gazetesi)

Orkun Ün – İşte O Lüks Araba (Hürriyet Gazetesi)

İsmail Bayrak – Bergen’den 40 Milyon Kazandı (Hürriyet Gazetesi)

Behlül Aydın – Fikret Kuşkan Komşusuyla Başı Dertte (Hürriyet Gazetesi)

Sinem Vural – Ünlü İsimleri Kapıcı Çarptı (Hürriyet Gazetesi)

Deniz Boy – Beni Nasıl Tanıdınız? (Hürriyet Gazetesi)

Mehmet Üstündağ – Iraklı İş adamının Yakın Markajında Ebru Gündeş (Hürriyet Gazetesi)

Evren Abdullahoğlu – Burak Sergen Böyle İhanete Uğradı (Sabah Gazetesi)

Gökhan Gökduman – Evli Başkan Çapkınlıkta Yakalandı (Sabah Gazetesi)

Ömer Karahan – Haydar Dümen’in 100 Milyonluk Mirası (Sabah Gazetesi)

Hakan Uç – Kadına Şiddete Uygulayana Konser Yok (Sabah Gazetesi)

İlker Gezici – Bergen’in Ailesi 32 Yıllık Suskunluğunu Bozdu (Sabah Gazetesi)

Yılın Röportajları

Alev Gürsoy Cimin – Selçuk Ural (Posta Gazetesi)

Dilek Dallıağ – Arif Şentürk Son Röportaj (Anadolu Ajansı)

Erçin Dağ Eysen – RAP Bir Müzik Değil – Muazzez Ersoy (Akşam Gazetesi)

Recep Aslan – Jessica May – Türkçe Yetmedi Artık Şive Çalışıyorum (Akşam Gazetesi)

Barbaros Tapan – Al Pacino Röportajı – The Godfather Kaderimdi (Hürriyet Gazetesi)

Tuba Kalçık Üstündağ – Ajda Pekkan Röportajı- Metrobüse Hiç Binmedim (Sabah Gazetesi)

Merve Yurtyapan – Alişan Büyük Acı Sonrası İlk ve Son Kez Konuştu (Sabah Gazetesi)

Yılın Yazı Dizisi

Sema Sezen – İstikbalini Göklerde Gören Kadın (YeniBirlik Gazetesi)

TV ÖDÜLLERİ

Yılın Magazin Görüntüsü

Tolga Bozduman – Hande Erçel ve Kaan Yıldırım (TV8 / 2. Sayfa)

Atakan Makar- Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu Tatil Görüntülerü ( Show TV-Pazar Sürprizi)

Yılın Haberi

Onur Üçkarışoğlu – Ulaş Aydın- Arctic Monkeys Grubunun Olaylı Gecesi (TV100)

Hakan Yağcı – Aysun Kayacı Yıllar Sonra Bodrum’da (Show TV / Pazar Sürprizi)

İbrahim Konar – Cüneyt Arkın’ın Son Röportajı (Kanal D Haber)

Yılın Röportajı

Ömür Sabuncuoğlu – La Casa De Papel / Berlin Karakterini Canlandıran Pedro Alonso (Show TV / Pazar Sürprizi)

İNTERNET HABER ÖDÜLLERİ

Yılın İnternet Haberleri

Tarkan Abdullahoğlu – Hadise Gizlice Evlendi (Snobmagazin)

Mehmet Çalışkan- Cannes’da Kapkaç Şoku (haberturk.com)

Barış Ağil – Serenay Sarıkaya – Umut Evirgen (TV100)

Onur Aydın – Aysun Kayacı’nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi (haberturk.com)

Ferit Tuğluk – Kaan Urgancıoğlu (haberturk.com)

İnternet Haber Görüntüsü

Selim Öztürk Boğucan – Kenan İmirzalıoğlu Gafı (magazinkolik)

SOSYAL MEDYA

Melis Güvenç- Batuhan Karacakaya Youtube Röportajı

Eylem İpek Şafak- Yılın Sosyal Medya Magazin Platformu- Gazetemagazin