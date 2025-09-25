Magazin gündemine bomba düştü! Ozan Güven ile Damla Uğurtürk aşk mı yaşıyor? Köpek fotoğrafı dedikoduları ateşledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Magazin gündemine bomba düştü! Ozan Güven ile Damla Uğurtürk aşk mı yaşıyor? Köpek fotoğrafı dedikoduları ateşledi

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Şimdi ise spiker Damla Uğurtürk ile aşk söylentilerine karıştı. Uğurtürk, iddialara yanıt verdi.

G.O.R.A, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi projelerde yer alan, ancak son dönemde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet davasıyla anılan Ozan Güven, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-19.jpg

Ozan Güven’in adı, güzel spiker Damla Uğurtürk ile aşk dedikodularına karıştı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-12.jpg

KÖPEK FOTOĞRAFI DETAYI

Söylentiler, Uğurtürk’ün Güven’in köpeğiyle çekilen bir fotoğraf paylaşmasıyla alevlendi.

Taciz ifşaları sürerken topa tutulmuştu! Ozan Güven projeden apar topar ayrıldıTaciz ifşaları sürerken topa tutulmuştu! Ozan Güven projeden apar topar ayrıldı

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-7.jpg

ÜNLÜ SPİKERDEN AÇIKLAMA GELDİ

İkilinin köpekle birlikte çektirdiği kare, sosyal medyada hızla yayılarak aşk iddialarını körükledi.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-14.jpg

Dedikoduların ardından Damla Uğurtürk, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-5.jpg

"OZUN SEVDİĞİM ARKADAŞIM"

Sosyal medya hesabından iddiaları kesin bir dille yalanlayan Uğurtürk, şunları ifade etti: "Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ozan’cığım burada adres verdim gibi oldu ama… Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm."

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-6.jpg

Ozan Güven ise aşk söylentilerine herhangi bir yanıt vermedi.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-21.jpg

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975’te Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunu olan Güven, kariyerine tiyatroyla başladı, sonra televizyon ve sinemada ünlendi.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-3.jpg

G.O.R.A (2004), A.R.O.G (2008), Yahşi Batı (2010), Pek Yakında (2014) gibi Cem Yılmaz filmlerinde oynadı. Annemin Yarası (2016) ve Arif V 216 (2018) yapımlarında da rol aldı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-20.jpg

Muhteşem Yüzyıl (Rüstem Paşa), Fi (Can Manay) ve Babil gibi dizilerde yer aldı.

Taciz iddiaları 7 Kocalı Hürmüz’ü vurdu: Ozan Güven müzikali terk etti: Yerine kim geldi?Taciz iddiaları 7 Kocalı Hürmüz’ü vurdu: Ozan Güven müzikali terk etti: Yerine kim geldi?

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-22.jpg

İstanbul Halk Tiyatrosu’nda Don Juan’ın Gecesi gibi oyunlarda sahne aldı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-23.jpg

Ozan Güven, son dönemde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet iddiasıyla açılan dava nedeniyle gündemde.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-26.jpg

Komedi ve dram rollerindeki yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güven, magazin dünyasında sıkça konuşuluyor.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-28.jpg

Ünlü oyuncu Ozan Güven’e hapis şokuÜnlü oyuncu Ozan Güven’e hapis şoku

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, 1 Nisan 1986’da Ankara’da doğdu. Ankaralı olan Uğurtürk, Çankaya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamladı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-9.jpg

Lise yıllarında habercilik hayali kuran Uğurtürk, Kanal D, Star TV ve NTV’de staj yaparak medya sektörüne giriş yaptı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-10.jpg

Kariyerine FOX TV’de muhabir olarak başladı. Daha sonra Kanal B, TGRT Haber, TRT Haber, TRT Spor ve NTV’de spikerlik, muhabirlik ve editörlük yaptı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-11.jpg

TRT Spor’da “Spor Her Yerde” ve “Spor Dünyası” programlarıyla amatör sporcuları tanıttı.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-13.jpg

CNN Türk’te “Limitsiz Futbol” (Pazartesi) ve “Pazar Akşamı Futbol” programlarını sunuyor; maç analizleri ve futbol tartışmalarını yönetiyor.

Hülya Avşar'a söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi oturdu: Eşcinsel olmak, metres olmaktan daha iyiHülya Avşar'a söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi oturdu: Eşcinsel olmak, metres olmaktan daha iyi

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-14.jpg

Uzun süredir LÖSEV gönüllüsü olarak çocuklara destek veriyor. Hayvansever kimliğiyle tanınıyor; kedisi Mars ile sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-15.jpg

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-16.jpg

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-17.jpg

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-18.jpg

Kurtlar Vadisi’nin 'Zaza dayısı' Ali Sürmeli'nin bombaları ifşa oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düştüKurtlar Vadisi’nin 'Zaza dayısı' Ali Sürmeli'nin bombaları ifşa oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düştü

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-29.jpg

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-30.jpg

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-31.jpg

magazin-gundemine-bomba-dustu-ozan-guven-ile-damla-ugurturk-ask-mi-yasiyor-yenicag-32.jpg

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi