Magazin gündemine bomba düştü! Ozan Güven ile Damla Uğurtürk aşk mı yaşıyor? Köpek fotoğrafı dedikoduları ateşledi

G.O.R.A, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi projelerde yer alan, ancak son dönemde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet davasıyla anılan Ozan Güven, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Ozan Güven’in adı, güzel spiker Damla Uğurtürk ile aşk dedikodularına karıştı.

KÖPEK FOTOĞRAFI DETAYI

Söylentiler, Uğurtürk’ün Güven’in köpeğiyle çekilen bir fotoğraf paylaşmasıyla alevlendi.

ÜNLÜ SPİKERDEN AÇIKLAMA GELDİ

İkilinin köpekle birlikte çektirdiği kare, sosyal medyada hızla yayılarak aşk iddialarını körükledi.

Dedikoduların ardından Damla Uğurtürk, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"OZUN SEVDİĞİM ARKADAŞIM"

Sosyal medya hesabından iddiaları kesin bir dille yalanlayan Uğurtürk, şunları ifade etti: "Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ozan’cığım burada adres verdim gibi oldu ama… Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm."

Ozan Güven ise aşk söylentilerine herhangi bir yanıt vermedi.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975’te Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunu olan Güven, kariyerine tiyatroyla başladı, sonra televizyon ve sinemada ünlendi.

G.O.R.A (2004), A.R.O.G (2008), Yahşi Batı (2010), Pek Yakında (2014) gibi Cem Yılmaz filmlerinde oynadı. Annemin Yarası (2016) ve Arif V 216 (2018) yapımlarında da rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl (Rüstem Paşa), Fi (Can Manay) ve Babil gibi dizilerde yer aldı.

İstanbul Halk Tiyatrosu’nda Don Juan’ın Gecesi gibi oyunlarda sahne aldı.

Ozan Güven, son dönemde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet iddiasıyla açılan dava nedeniyle gündemde.

Komedi ve dram rollerindeki yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güven, magazin dünyasında sıkça konuşuluyor.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, 1 Nisan 1986’da Ankara’da doğdu. Ankaralı olan Uğurtürk, Çankaya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamladı.

Lise yıllarında habercilik hayali kuran Uğurtürk, Kanal D, Star TV ve NTV’de staj yaparak medya sektörüne giriş yaptı.

Kariyerine FOX TV’de muhabir olarak başladı. Daha sonra Kanal B, TGRT Haber, TRT Haber, TRT Spor ve NTV’de spikerlik, muhabirlik ve editörlük yaptı.

TRT Spor’da “Spor Her Yerde” ve “Spor Dünyası” programlarıyla amatör sporcuları tanıttı.

CNN Türk’te “Limitsiz Futbol” (Pazartesi) ve “Pazar Akşamı Futbol” programlarını sunuyor; maç analizleri ve futbol tartışmalarını yönetiyor.

Uzun süredir LÖSEV gönüllüsü olarak çocuklara destek veriyor. Hayvansever kimliğiyle tanınıyor; kedisi Mars ile sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

