Hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berk Atan’ın kendisi gibi oyuncu Gökçe Akyıldız ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili çıkan aşk iddialarına dair bir açıklama yapmamıştı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikili bir mekanda yan yana olduğu samimi görüntüleri ortaya çıktı. Yılın aşkı böylece belgelenmiş oldu.

2015-2018 yılları arasında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' karakteriyle yıldızı parlatan Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu birlikteliğinden oğlu Ömer Aslan dünyaya gelmişti. Akyıldız, Mustafa Özyurt ile 2020 yılında tek celsede boşanmıştı.