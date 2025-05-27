Magazin kazanı bu haberle çalkalanıyor! Güzide Duran kiminle yakalandı? Yeni bir aşk mı doğuyor

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Tv
Magazin kazanı bu haberle çalkalanıyor! Güzide Duran kiminle yakalandı? Yeni bir aşk mı doğuyor

Adı Okan Buruk ile aşk iddialarına karışan Güzide Duran, şimdi de Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile anılıyor. İkilinin lüks bir yatta birkaç gün geçirdiği ileri sürülürken özel bir koyda Kenan Doğulu'nun konserini birlikte izledikleri belirtildi.

Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan Güzide Duran, Duran şimdi de Fikret Orman ile anılıyor. Duran’ın Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtığı öğrenildi.

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ÖZEL KOYDA KENAN DOĞULU KONSERİ

Adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışan Duran o iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, Güzide Duran Fikret Orman ile geçtiğimiz hafta sonu fethiye’deydi. Sadece tekneyle gidilebilen özel bir koyda gerçekleştirilen Kenan Doğulu konserini birlikte izledikleri belirtildi.

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OKAN BURUK'UN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ İSTENDİ

Duran, Adnan Aksoy ile 18 yıllık evliliklerini bitireceklerini açıklamıştı. Boşanma davası sürecinde Aksoy çeşitli iddialarda bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini istemişti.

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LÜKS YATTA BİRKAÇ GÜN GEÇİRDİ İDDİASI

Duran ve Orman’ın, Göcek’te demirli bulunan Fikret Orman’a ait lüks bir yatta birkaç gün geçirdiği iddia edildi. Çiftin arkadaşlarının da ikiliye eşlik ettiği söylenirken, Orman’ın, Tuğba Coşkun ile yollarını ayırmıştı.

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